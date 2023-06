Lenovo Tab P11 torna in OFFERTA e lo SCONTO è FOLLE (-200€)

Sei alla ricerca di un tablet che garantisca ottime prestazioni senza spendere un occhio della testa? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab P11 a soli 399 euro, invece che 599 euro.

Inutile dire che questa è un'offerta che scadrà a breve. Oggi puoi avvalerti di uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Lenovo Tab P11: il prezzo è da brividi, il tablet speciale

Il bellissimo Lenovo Tab P11 possiedono uno scomparto hardware davvero eccellente che i ti permetterà di fare tutto quello che vuoi, d programmi per lavoro ai giochi, senza problemi. Potrai goderti immagini nitide e dai colori intensi e vivaci nel bellissimo display da 11 pollici ad alta risoluzione.

Il potente processore Qualcomm Snapdragon 750G è in grado di offrire velocità a tutte le applicazioni che scaricherai. In questa versione avrai a supporto 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di ben 256 GB che potrai espandere tramite una microSD fino a 1 TB. E possiede anche uno slot per scheda Sim con tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente.

Insomma se fai presto puoi assicurarti un tablet dalle prestazioni eccezionali a una cifra davvero molto più bassa rispetto a quella di listino. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab P11 a soli 399 euro, invece che 599 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.