Nel calderone dei tablet di fascia media, solo alcuni sono meritevoli d'attenzione. È una dura verità, ma è così. C'è il Samsung Galaxy Tab A8 (che risulta spesso introvabile), oppure il Lenovo Tab M9, dispositivo con una scheda tecnica interessante e un design davvero moderno. Quanto costa? Oggi solo 149 euro, spedizione inclusa.

Prestazioni affidabili e spesa minima: il Lenovo Tab M9 è il tablet di fascia media che stavi aspettando

Il Lenovo Tab M9 non è un device ad altissime prestazioni, questo va detto. Lo si capisce dalla scheda tecnica, che è comunque di tutto rispetto. Il tablet è dotato infatti di un processore MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), di 3GB di RAM LPDDR4X e 32GB di RAM espandibili fino a 128GB tramite microSD.

Insomma, è un dispositivo per attività quotidiane di base come streaming, email, social network e videochiamate, di certo non per operazioni intense come giochi "pesanti" e dalla grafica da console e video/photo editing. L'utilizzo è comunque fluido, senza intoppi, anche grazie al Wi-Fi 5. È uno standard che garantisce una connessione veloce ed efficiente.

Del Lenovo Tab M9, tablet del 2022, a colpire è soprattutto il design. Il display IPS da 9 pollici (HD, 1340 x 800 pixel) è circondato da cornici simmetriche e non troppo spesse. È un look full-screen, proprio come gli ultimi iPad di Apple (per dire). La scocca posteriore è invece alluminio, dominato quasi interamente da un pattern che la particolarizza. Nell'angolo in alto a sinistra, infine, c'è la fotocamera posteriore da 8 megapixel.

Lo sconto sul tablet di Lenovo non è clamoroso, ma si traduce comunque in un risparmio. Poter spendere meno di 150 euro è un vantaggio non indifferente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.