Lenovo Tab M9 ora IN PROMO su Amazon, corri a scoprirlo!

Se sei alla ricerca di un buon tablet per te o da regalare a Natale ecco un prodotto super interessante e ora anche in promo. Su Amazon puoi acquistare il Lenovo Tab M9 ad un prezzo scontato!

Lenovo Tab M9: un ottimo tablet ad un prezzo altrettanto ottimo!

Il tablet Lenovo presenta un display da 9 pollici HD (1340x800) IPS con 400nits di luminosità, il giusto compromesso per uno schermo che restituisce ottime immagini per garantirti una visione brillante di filmati e foto.

Dotato di un processore MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) che ti offre un funzionamento rapido senza ostacoli. E ancora una RAM da 3 GB LPDDR4x per utilizzare il tablet in ogni occasione senza alcuna limitazione. Inoltre disponi di Wi-Fi 5 + Bluetooth per garantirti una connessione veloce ed efficiente in ogni occasione. Infine Storage di 32 GB espandibili fino ad 128 GB tramite microsd per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le tue immagini, i tuoi video e le tue applicazioni.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo scontato!

