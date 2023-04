Lenovo Tab M9: intrattenimento con stile a 129€ (esclusiva Amazon)

Il tablet Tab M9 di Lenovo offre un design premium con una batteria di lunga durata e supporto alla tecnologia Dolby Atmos. In più a bordo troviamo Android 12, con la certezza di ricevere 3 anni di aggiornamenti per la sicurezza. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 129 euro anziché 161 euro, grazie allo sconto del 20% su Amazon. Rispetto al prezzo di vendita sul sito ufficiale (149 euro), hai modo di risparmiare 20 euro. Hai l'abbonamento a Prime? Ottimo, per te la spedizione è gratuita.

Lenovo Tab M9 in sconto del 20% su Amazon

Il Lenovo Tab M9 protagonista dell'offerta del giorno di Amazon vanta un processore MediaTek Helio G80, affiancato da 32 GB di memoria eMMC, 3 GB di RAM e la scheda grafica ARM Mali-G52 MC2. A questo si aggiungono la webcam frontale da 2 megapixel, una camera posteriore da 8 megapixel e il supporto al modulo Bluetooth 5.1. Lo schermo del tablet è un IPS da 9 pollici con risoluzione HD (1340x800) e una luminosità massima pari a 400 Nits. Come accennato nell'introduzione, il sistema operativo è Android 12, con Lenovo che garantisce a tutti i clienti del Tab M9 almeno tre anni di patch di sicurezza.

Se sei alla ricerca di un tablet dal design premium, che duri nel tempo e completo da ogni punto di vista, il tablet del colosso asiatico è l'acquisto ideale. Aggiungi al carrello ora il Tab M9 di Lenovo per risparmiare oltre 30 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficiare di un risparmio consistente anche rispetto allo sconto disponibile sul sito ufficiale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.