Lenovo Tab M10: ottimo prodotto a un ottimo prezzo su Amazon

Stai cercando una cosa che non sia un vero e proprio pc ma neanche un semplice smartphone? Non sai bene cosa cercare? Puoi anche smettere qui perché abbiamo quello che fa al caso tuo, si tratta del tablet Lenovo Tab M10. Un ottimo prodotto, come lo sono d'altronde tutti i dispositivi targati Lenovo, che adesso vanta anche un prezzo conveniente.

Adesso ti costa solamente 149 euro ma come se questo non fosse già un ottimo prezzo Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. In questo modo già da domani puoi iniziare ad usare il tuo tablet nuovo di zecca ma lo paghi con tutta calma senza risentire minimamente della spesa.

Lenovo Tab M10 di Terza Generazione, devi assolutamente averlo!

Ma vediamo nel dettaglio cosa ti porti a casa ad un prezzo così accessibile. Ecco di seguito le fantastiche caratteristiche del nuovo tablet targato Lenovo.

Display Touch Full HD da 10,1 pollici (1920x1200) IPS, con luminosità 320 nits, Anti-fingerprint, 100% sRGB per goderti immagini nitide e brillanti mentre guardi film, serie tv e molto altro.

Questo tablet Lenovo è dotato di un processore Unisoc T610 (8C, 2x A75 @1.8GHz + 6x A55 @1.8GHz) che ti permette di sfruttare al meglio il tuo dispositivo.

E ancora una batteria integrata di 5000 mAh che ti permette di riprodurre video in playback per 10 ore consecutive e fare ricerche in web per 9 ore di fila . Non solo, la batteria risulterà completamente carica in meno di 3 ore e mezzo.

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione presenta inoltre una memoria RAM 4GB Soldered LPDDR4x espandibile tramite MicroSD Card fino a 128 GB, FAT 32; fino a 2 TB, exFAT per migliorare le prestazioni del tuo tablet in ogni momento.

Infine ampio storage di 64 GB (eMCP, eMMC 5.1) per tenere al sicuro i tuoi documenti e contenuti preferiti.

Prendilo adesso ad un prezzo conveniente. Non te ne pentirai!

