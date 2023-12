Lenovo Tab M10 in offerta a soli 129€ (ESCLUSIVA AMAZON)

Il tablet Lenovo Tab M10 di seconda generazione è tra le migliori offerte del giorno Amazon. Online lo troviamo in vendita a 129€ invece che a 199€, grazie allo sconto del 35% che consente di beneficiare di un risparmio di 70€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

Tab M10 di Lenovo è una delle soluzioni ideali per chi è alla ricerca di un tablet di qualità e ha un budget tra i 100 e 150 euro. Tra i punti di forza citiamo il potente processore octa-core, lo schermo da 10,1 pollici in alta definizione e una batteria di lunga durata.

Lenovo Tab M10 in sconto del 35% su Amazon

Il modello in vendita in esclusiva su Amazon è la versione LTE con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. A completare la configurazione ufficiale ci pensa il processore MediaTek Helio P22T octa-core, che offre un'esperienza d'uso del tablet di gran lunga superiore rispetto ai tablet appartenenti alla stessa fascia di prezzo.

Segnaliamo anche la batteria da 5.000 mAh, grazie alla quale è possibile riprodurre video fino a 8 ore e navigare in Internet in maniera ininterrotta per 10 ore consecutive. Ottimo infine il display da 10,1 pollici IPS in alta definizione, con trattamento anti-impronte e una luminosità di picco fino a 400 nits.

Il Lenovo Tab M10 è in offerta a soli 129,00€ su amazon.it. Da notare che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite.

