Lenovo Tab M10 FHD: miglior tablet a meno di 200 euro su Amazon

In offerta su Amazon il Lenovo Tab M10 FHD, un tablet adatto per chi non ha troppe pretese ma vuole comunque un dispositivo prestante, su cui far girare la maggior parte dei giochi e delle applicazioni Android.

Ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, e grazie al suo processore MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 da 2.3GHz e 4x A53 da 1.8GHz) può facilmente la maggior parte delle attività, lo streaming, la navigazione, i giochi possono essere eseguiti qui. Interessante anche la modalità "Kid" di Lenovo. Ricordiamo che la memoria può essere estesa fino a 1 TB tramite scheda.

La modalità bambini blocca le app con un codice pin per limitare l'accesso ai più piccoli. E' presente anche un HUB che contiene video, giochi, contenuti audio e cartoni animati. Alcuni sono installati, altri sono disponibili gratuitamente e altri sono a pagamento.

Ricordiamo anche le altre specifiche: fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, display 10.3" Full HD e 2 Speaker con Dolby Atmos. Attualmente si trova su Amazon ad un prezzo molto allettante.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.