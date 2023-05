Molti non sanno che tra i produttori di periferiche per il gaming c'è anche Lenovo. Tra le sue periferiche più gettonate c'è il monitor da gaming G27-30, un 27" FHD con AMD FreeSync Premium e frequenza d'aggiornamento a 165Hz. Il prezzo? Di solito richiede una spesa di ben 300€, ma oggi con Amazon risparmi addirittura il 42% e quindi puoi completare l'acquisto a soli 174,80€. Spedizione inclusa, ovviamente.

Il G27-30 di Lenovo è tra i migliori monitor da gaming sul mercato e oggi lo puoi acquistare risparmiando il 42%

Fornire un'esperienza di gioco immersiva e fluida. È questo il duplice obiettivo del monitor G27-30 di Lenovo. Con una diagonale da 27 pollici e una risoluzione FHD di 1920x1080 pixel, garantisce immagini nitide e dettagliate. Il pannello è di tipo IPS, il che significa che offre un'ampia gamma di colori e angoli di visualizzazione molto ampi, ideale per i giochi che richiedono precisione e reattività.

Il refresh rate del monitor è di 165Hz, quindi è in grado di aggiornare l'immagine sullo schermo fino a 165 volte al secondo. Questo riduce al minimo il ritardo di input e l'effetto di stuttering, il che lo rende ideale per giochi ad alta intensità come sparatutto in prima persona, giochi di corse e simili.

Il monitor è dotato anche di tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica del computer per eliminare il tearing e lo stuttering, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Per quanto riguarda invece il design del G27-30 di Lenovo, è elegante e moderno, con una base a forma di "V" e una finitura opaca sul retro. In quanto a connettività, infine, dispone di due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e una porta audio da 3,5 mm. Ah, gli altoparlanti sono integrati.

