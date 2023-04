Non è necessario spendere chissà quale somma per un tablet in grado di garantire un'ottima esperienza d'uso con attività di base. Ti parlo di streaming, social network, gaming (con giochi non particolarmente esigenti), documenti, email e altro ancora. Il Lenovo M8 HD di seconda generazione, ad esempio, è un ottimo prodotto in quest'ottica, e oggi costa meno di 100€ grazie allo sconto Amazon del 14%.

Lenovo M8 HD 2ª Gen: prezzo irrisorio per un tablet dalle mille sorprese

Con il Lenovo M8 HD (di 2ª generazione, ripeto), non parliamo di un top di gamma. È bene precisarlo subito, perché chi cerca l'affare della vita potrebbe restare deluso. Si tratta in realtà di un device di fascia bassa pensato per chi non ha pretese e che è disposto a qualche compromesso con il vantaggio però di spendere meno di 100 euro.

Con il suo display LCD IPS HD da 8 pollici (1024 x 800 pixel), il tablet di Lenovo è tra i più compatti della sua categoria. Questo significa che lo puoi portare in borsa, nello zaino, e - se sono un po' grandi del previsto - anche nelle tasche della giacca. In termini di scheda tecnica, l'M8 HD di seconda generazione ha 2GB di RAM, 32GB di archiviazione interna e un processore MediaTek Helio A22 quad-core a 2.0GHz.

Se ti stai chiedendo quale sia il suo scopo in termini pratici, sciolgo subito il dubbio. È un tablet per attività di base non particolarmente complesse o energivore. Ti parlo di streaming (Netflix, Prime Video e così via), social network, navigazione web, videochiamate, email, documenti e giochi (ma solo quelli più leggeri).

L'autonomia non è male (ben 18 ore con un solo ciclo di ricarica), e anche il comparto audio non scherza. Il supporto alla tecnologia Dolby Audio non è poi così scontato.

A meno di 100€ credo sia impossibile trovare di meglio. E poi considera che investi su un dispositivo a marchio Lenovo, un'azienda leader del settore e totalmente affidabile.

