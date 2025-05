Lenovo Legion Go S: gioca ovunque senza compromessi (-50€)

La console portatile Lenovo Legion Go S si propone come una soluzione irresistibile per chi cerca il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e mobilità. Grazie a un design accattivante e a specifiche tecniche di primo livello, questa console è l'alleata ideale per i gamer più esigenti. Ora su Amazon è tua a 579 euro, invece che 629 euro.

Prestazioni che fanno la differenza

Al cuore del Legion Go S troviamo il processore AMD Ryzen Z2 Go, una soluzione all'avanguardia con architettura Zen 3. Con quattro core e otto thread, garantisce una reattività straordinaria anche nei giochi più recenti. La GPU AMD Radeon integrata assicura un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, rendendo ogni sessione di gioco un piacere per gli occhi.

Lo schermo da 8 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel e refresh rate fino a 120 Hz è una vera gioia per i gamer. Con una luminosità di 500 nit e una copertura completa dello spazio colore sRGB, offre immagini vivide e dettagliate, perfette per immergersi completamente nei propri titoli preferiti.

Il Legion Go S è progettato per garantire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Il design unibody ergonomico e antiscivolo si combina con i joystick a effetto Hall e il D-Pad Pivot, assicurando una precisione impeccabile nei movimenti. Inoltre, il sistema di raffreddamento Legion ColdFront con ventole 3D e dissipatori di grandi dimensioni mantiene le temperature sotto controllo, evitando surriscaldamenti.

Autonomia e ricarica veloce

Grazie alla batteria da 55,5 Whr e alla tecnologia Rapid Charge Pro, la console offre un'autonomia prolungata e ricariche rapide. Con il pulsante Legion Space, è possibile ottimizzare i consumi energetici in base alle proprie esigenze, prolungando ulteriormente la durata della batteria.

Legion Go S è equipaggiata con 16 GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 512 GB, garantendo velocità e spazio di archiviazione sufficienti per qualsiasi esigenza. La connettività è affidata a WiFi 6E e Bluetooth, mentre il comparto audio è curato da doppi altoparlanti stereo da 2W, per un’esperienza sonora avvolgente.

Disponibile nella raffinata colorazione Glacier White, il Legion Go S è proposto al prezzo scontato di 579 euro, rispetto al prezzo consigliato di 629 euro. Con un peso contenuto questa console è la scelta perfetta per chi desidera il massimo della portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

Scopri di più sul Lenovo Legion Go S e lasciati conquistare da una console che unisce potenza, design e innovazione. Non lasciarti sfuggire questa offerta: il gaming portatile non è mai stato così allettante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.