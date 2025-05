Lenovo Legion Go S: la consolle da gaming per i più esigenti ora in OFFERTA

Porta il tuo gaming a un livello superiore con Lenovo Legion Go S, una console portatile che unisce potenza e portabilità a un prezzo irresistibile. Con un design pensato per chi non accetta compromessi, questa console rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate ovunque si trovi.

Prestazioni che sorprendono

Il cuore pulsante della Legion Go S è il processore AMD Ryzen Z2 Go, una soluzione avanzata con architettura Zen 3 che integra quattro core e otto thread. Questo, unito alla grafica integrata AMD Radeon, garantisce un’esperienza di gioco fluida anche con i titoli più esigenti. A completare il quadro ci sono 16 GB di RAM LPDDR5X e un veloce SSD da 512 GB, offrendo spazio e velocità per i tuoi giochi e applicazioni preferite.

Il display touch da 8 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel e formato 16:10 offre immagini nitide e colori vibranti grazie alla copertura completa dello spazio colore sRGB e una luminosità di 500 nit. Con un refresh rate fino a 120 Hz, ogni dettaglio è reso con precisione, ideale per sessioni di gioco coinvolgenti.

Ergonomia e design

Progettato per il comfort e la precisione, Legion Go S presenta una struttura unibody con rivestimento antiscivolo, joystick a effetto Hall e un D-Pad Pivot. Il trigger switch regolabile si adatta perfettamente a diversi stili di gioco, mentre il sistema di raffreddamento avanzato Legion ColdFront mantiene temperature ottimali anche durante le sessioni più intense.

Grazie alla batteria da 55,5 Whr con tecnologia Rapid Charge Pro, puoi ricaricare rapidamente e goderti lunghe ore di gioco. La connettività è completa con supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth, mentre il sistema operativo Windows 11 Home ti garantisce accesso a una vasta libreria di giochi e applicazioni.

Disponibile su Amazon a soli 579 euro, in offerta rispetto al prezzo di listino di 629 euro, Legion Go S rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di gaming. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista subito Lenovo Legion Go S e porta il divertimento sempre con te!

