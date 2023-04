Il mercato accoglie con una certa costanza notebook da gaming da paura, come il Lenovo Legion 5 Pro. Si tratta di una macchina dalla potenza bruta con display 2.5K, processore Intel Core i7 di 12ª generazione e GPU GeForce RTX 3070. Il suo prezzo di listino è di 2.499€, ma oggi - ed è tutto merito del super sconto di Amazon di 400€ tondi tondi - completi un vero e proprio affare.

Lenovo Legion 5 Pro: Amazon sconta di 400€ il notebook da gaming top di gamma

Con prestazioni rivoluzionarie e core per la massima efficienza, il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione semplifica qualsiasi attività, dalla visione in streaming all'editing, dal gaming alla registrazione, offrendo velocità di risposta elevata quando più ne hai bisogno. Puoi contare poi sulla tecnologia Intel Turbo Boost, che aumenta il frame rate nei picchi di carico, per garantire una velocità costante. E che dire dei 16GB di memoria RAM DDR5 (2x 8GB SO-DIMM)? Pazzesco.

Con la GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 ottieni prestazioni al top per gaming e creazione di contenuti con massima potenza grafica. Ancora più potente grazie a tecnologie come Ray Tracing Core e Tensor Core, il Legion 5 Pro offre una grafica con ray tracing più realistica, nuove funzionalità all'avanguardia e tutta la potenza dell'intelligenza artificiale.

Il notebook vanta un sistema di ventole più potente con ventole più sottili del 40% rispetto al suo predecessore, rendendo la macchina ancora più silenziosa anche grazie al sistema di gestione termica Legion Coldfront 4.0. Inoltre, la durata della batteria è stata aumentata fino a circa 5 ore di autonomia con supporto RapidCharge (per caricare il Legion in tempi brevissimi).

Quello del Lenovo Legion 5 Pro è il primo schermo da gaming 16:10 WQHD+ da 40,64 cm (16") al mondo con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz, precisione del colore sRGB al 100% e tecnologia OverDrive. Lo schermo registra tempi di risposta di 3 ms e include supporto per Dolby Vision, certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione di luce blu e NVIDIA G-Sync.

Infine, con un ampio spazio di archiviazione di 1TB SSD (M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe) non dovrai preoccuparti di eliminare contenuti per far spazio ad altri. Ah quasi dimenticavo. Il sistema operativo, infine, è Windows 11.

