Lenovo IdeaPad Slim 5x con Snapdragon X Plus in SCONTO ASSURDO

Sii rapido e oggi potrai mettere a segno un colpaccio. Se cerchi un notebook compatto dalle ottime performance a un prezzo vantaggioso non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 5x da 14 pollici a soli 613,88 euro, invece che 999 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo. Anche se potresti non vederlo considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 39% e quindi ora c'è un risparmio di oltre 385 euro sul totale. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate da 51,16 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 5x: potente, pratico a ottimo prezzo

Sono indubbiamente queste tre cose che rendono il notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x uno dei migliori acquisti di oggi: è potente, pratico e ora ha un ottimo prezzo. Gode di un design ultra sottile e leggero con un display OLED da 14 pollici e una tastiera super compatta con touch pad integrato molto sensibile.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon X Plus di Qualcomm, supportato da ben 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Mentre come archiviazione avari un SSD da 512 GB. È dotato inoltre di una super batteria da batteria da 57Whr che dura tantissimo e si ricarica in fretta. È pensato infatti per chi sta spesso fuori casa e quindi vuole un computer portatile performante che pesi poco e duri a lungo.

Fai alla svelta perché si tratta di un'offerta a tempo limitato e quindi scadrà a breve. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 5x da 14 pollici a soli 613,88 euro, invece che 999 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.