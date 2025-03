Lenovo IdeaPad Slim 3 con i5, RAM 16GB e 1TB SSD è tuo al MINIMO STORICO

Hai aspettato la Festa delle Offerte di Primavera Amazon per acquistare un computer portatile dalle ottime prestazioni senza spendere un capitale? Allora oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 549 euro, invece che 659 euro.

Non ci sono assolutamente errori ma uno sconto del 17% che oggi ti fa risparmiare la bellezza di 110 euro sul totale. E non è finita qui. Se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 45,75 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 3 a questa cifra è da prendere subito

Sul fatto che Lenovo IdeaPad Slim 3 sia uno dei migliori Notebook in circolazione non credo che ci siano dubbi ed ecco perché a questo prezzo è da prendere al volo. Si tratta di un ottimo portatile con un design leggero e pratico dotato di un display da 15,6 pollici FHD 1920 x 1080p. Possiede una tastiera compatta retroilluminata con tasti silenziosi e un touch pad molto sensibile.

Monta il potente processore Intel Core i5 di 13a generazione sostenuto da ben 16 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e garantiscono performance eccellenti. Monta un SSD da 1 TB dove potrai archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Ha una scheda grafica Intel UHDe il sistema operativo Windows 11 Home. Monta una potente batteria che dura tantissimo e le tecnologie WiFi e Bluetooth per connessioni rapide.

Per il prezzo con cui te lo puoi portare a casa oggi è veramente l'affare del giorno. Affrettati però dato che le unità disponibili non sono infinite. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 549 euro, invece che 659 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.