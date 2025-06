Lenovo IdeaPad Slim 3 al MINIMO STORICO Amazon (offerta a tempo)

Se devi acquistare un notebook performante senza svenarti sono certo che non vorrai perderti questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 469 euro, invece che 499 euro.

È vero che potrebbe sembrare piccolo uno sconto del 6% ma di fatto porta il prezzo al più basso di sempre e per ciò che otterrai non è per niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 93,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Slim 3: la migliore soluzione per spendere poco

Se hai bisogno di un computer portatile per casa e ufficio dal prezzo contenuto, sicuramente Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta ideale. Ha un peso di soli 1,62 Kg e uno spessore da chiuso di appena 17,9 mm, quindi è molto pratico da portare dove desideri. Gode di un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e ha una tastiera retroilluminata compatta e fluida.

Come processore troverai a bordo un Intel Core i5 di 13a generazione supportato da ben 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Ha a scheda grafica integrata Intel UHD e un SSD da 512 GB. Possiede una batteria in grado di durare a lungo e con ricarica molto rapida. E potrai avvalerti delle porte USB 3.2 per trasferimenti di dati veloci e di una porta HDMI per collegare un secondo monitor.

Queste sono solo alcune delle taste caratteristiche che rendono questo notebook unno dei migliori affari di oggi nella categoria. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Slim 3 a soli 469 euro, invece che 499 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.