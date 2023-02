Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 in sconto al 39% su Amazon

Se siete giocatori alla ricerca di un portatile potente a circa 800 dollari, non andate oltre il Lenovo IdeaPad Gaming 3. Questo portatile da gioco a basso costo vale la pena di essere tenuto d'occhio, poiché ha una durata della batteria rispettabile e prestazioni decenti. Questo portatile da gioco a basso costo merita di essere tenuto d'occhio, poiché ha una durata della batteria rispettabile e prestazioni di gioco decenti. Acquistalo su Amazon a soli 859,00€ invece di 1399,00€.

La GPU RTX 3050 del Lenovo IdeaPad Gaming 3 lo rende un portatile da gioco economico capace, ma lo schermo di qualità inferiore potrebbe scoraggiare alcuni acquirenti. Questo portatile è ottimo se non ci si preoccupa di avere lo schermo più luminoso o i colori più intensi e ci si accontenta di giocare a impostazioni medie. L'IdeaPad Gaming 3 è un ottimo portatile economico per i giochi grazie al suo prezzo contenuto, ma per raggiungerlo dovrete rinunciare a molto in termini di velocità e grafica. La batteria dura molto di più rispetto ai concorrenti e gli altoparlanti sono straordinariamente chiari.

C'è molto spazio per il tastierino numerico, dato che la tastiera completa occupa praticamente l'intera lunghezza del piano. Noterete che il trackpad è posizionato leggermente a sinistra, e questo perché un insieme di adesivi copre quell'area. Uno di questi riporta la scritta "eSport" e un codice a barre. È un po' scomodo, ma potrebbe essere utile per alcune persone. Nahimic di SteelSeries, in dotazione all'IdeaPad Gaming 3, consente un'ampia personalizzazione dell'audio del portatile. Sono disponibili cinque diverse modalità audio preinstallate sul dispositivo: Musica, Film, Comunicazione, Gioco e Smart. È possibile regolare il volume, il volume della voce e il volume degli strumenti in modo indipendente, nonché utilizzare una modalità audio surround. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

