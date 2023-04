Lenovo IdeaPad Flex 5 per la prima volta in sconto del 18% su Amazon

Con l'avvento del freelance e del lavoro da remoto negli ultimi anni, i computer ibridi o portatili 2-in-1 sono diventati un'alternativa popolare per molti professionisti e studenti. Il Lenovo IdeaPad Flex 5 raggiunge un ottimo mix tra prezzo e produttività. Acquistalo su Amazon a soli 699,00€ invece di 849,00€.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 14 è dotato di un processore Intel Core i5 di 11a generazione, 16 GB di RAM e un'unità a stato solido da 512 GB. Purtroppo questa combinazione specifica sta per scomparire, ma sono ancora disponibili varianti alternative con specifiche inferiori e prezzi più bassi.

L'IdeaPad Flex 5 14 ha un design pulito e contemporaneo. Ha un aspetto professionale grazie alla finitura metallica grigio antracite e le cornici ridotte che circondano lo schermo da 14 pollici offrono un'esperienza coinvolgente. La tastiera soft-touch rende piacevole la digitazione e gli altoparlanti frontali su ciascun lato della tastiera offrono un'eccellente chiarezza del suono.

Il touchpad è facilmente posizionabile al centro della tastiera, mentre il lettore di impronte digitali si trova sul lato destro del dispositivo. La cerniera è robusta e consente di passare agevolmente dalla modalità laptop a quella tablet, oltre alla possibilità di prendere appunti con la tenda.

L'IdeaPad Flex 5 14 è leggero e sta comodamente in uno zaino o in una borsa, con un peso di 3,3 libbre e dimensioni di 12,7 per 8,6 per 0,8 pollici. Il numero notevole di connettività dell'IdeaPad Flex 5 14 è una delle sue caratteristiche degne di nota. Contiene due connessioni USB 3.0 Type-A e un lettore di schede SD completo, cosa sempre più rara nei computer portatili attuali.

Il display è l'unico punto a sfavore dell'IdeaPad Flex 5. Anche se lo schermo a 1080p sembra avere una buona qualità. Sebbene lo schermo da 1080p sembri avere una luminosità e un contrasto decenti a prima vista, non è all'altezza quando viene utilizzato all'esterno. Il display copre a malapena il 45% della gamma di colori DCI-P3, rispetto alla media del settore del 68,9%. Lo schermo ha una luminosità massima di 200 nit, molto inferiore alla media di 290 nit dei computer portatili mainstream. Il touchscreen, d'altra parte, è scattante e semplice da utilizzare, il che lo rende un'utile alternativa per la navigazione sul web.

Nel complesso, il Lenovo IdeaPad Flex 5 14 è un'ottima opzione per chi è alla ricerca di un computer portatile 2-in-1 economico e produttivo. Anche se il display non è dei migliori, le caratteristiche sorprendenti, lo stile e la varietà di connettori lo rendono un buon acquisto. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

