Lenovo IdeaPad Flex 5: OFFERTA LAMPO sul Notebook che si TRASFORMA in Tablet

Hai bisogno di un buon pc portatile per lavorare e un tablet per l'intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione perfetta che fa per te! Oggi il Notebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 è disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto conveniente dell'8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'offerta è limitata quindi coglila al volo!

Tutte le caratteristiche del Notebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5

Il Notebook convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 vanta delle specifiche tecniche elevate che lo rendono un dispositivo potente e versatilissimo.

Il Display 14" WUXGA, dotato di un pannello IPS e di una risoluzione di 1920x1200, offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla sua luminosità di 300nits. Con questo magnifico schermo, potrai godere di immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo la tua esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Grazie al potente processore AMD Ryzen 3 7330U, dotato di un'architettura innovativa, puoi ottenere prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero. In più è dotato di un capiente storage da 256GB che ti permetterà di avere a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo efficiente e sicuro. Con questo storage ad alte prestazioni, avrai la possibilità di accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile, senza temere perdite di dati o rallentamenti del sistema.

Per finire, questo modello dispone di una scheda grafica integrata AMD Radeon che offre una risoluzione incredibile ed è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti dal punto di vista grafico.

