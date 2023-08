Lenovo IdeaPad Flex 5, il portatile SUPER FLESSIBILE è ora in offerta

Lavorare richiede spesso spazio e comodità, e avere un PC portatile in grado di darti queste cose insieme alla qualità è essenziale, così come anche nello studio o nello svago. Il prodotto che oggi va in offerta su Amazon, ti da esattamente tutto questo: il Lenovo IdeaPad Flex 5, il notebook super flessibile.

Ebbene da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il computer portatile Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 649€, con uno sconto di ben 50€ sul prezzo di listino.

Flessibilità da primato

Questo portatile è tutto ciò che ti può servire dal punto di vista della versatilità, della potenza e della sicurezza. Monta dei processori AMD che eviteranno qualsiasi problema di riproduzione in streaming, la creazione di contenuti e l'intrattenimento in generale.

Dalla tua col portatile Lenovo IdeaPad Flex 5 avrai anche una memoria ad alta velocità, una SSD da 512GB, e una batteria con ricarica veloce. Il fiore all'occhiello è lo schermo: un Touch OLED WUXGA con formato 16:10, con superficie visiva più estesa, riduzione delle luci blu, 300 nit di luminosità, e livelli di contrasti superiori. Un portatile efficiente da non lasciarsi sfuggire.

