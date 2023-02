Lenovo Ideapad Flex 5 con Ryzen 5 disponibile ad un prezzo ridicolo su Amazon

Il Lenovo Ideapad Flex 5 è un computer portatile di qualità a prezzi accessibili che funziona senza problemi e ha un aspetto e una sensazione fantastici grazie alla CPU AMD Ryzen. Il Flex 5 ha un'eccellente durata della batteria, tastiera e prestazioni, oltre alla sua fantastica costruzione e all'ampia scelta di porte. La CPU Ryzen 5 4500U hexa-core del laptop è la principale responsabile delle sue eccezionali prestazioni. Questo trasforma essenzialmente il convertibile in un gadget superpotente, in grado di gestire con facilità tutto ciò che gli viene proposto. Acquistalo su Amazon a soli 649,00€ invece di 799,00€.

Il display poco brillante del Flex 5 e l'impressione che potrebbe trarre vantaggio da un maggiore spessore smorzano un po' l’entusiasmo. L'obiettivo di Lenovo per il design del Flex 5 era la "semplice eleganza" e ci è riuscito magnificamente. Sebbene sia realizzato interamente in plastica e disponibile solo in alcune tonalità di grigio (tra cui Graphite Gray e Platinum Gray), questo convertibile è sorprendentemente ben fatto. Il Flex 5 può essere utilizzato come laptop, supporto o tablet, grazie alle robuste cerniere a 360 gradi. Quando si apre il portatile, si vede uno schermo da 14 pollici circondato da cornici relativamente ampie.

Il pulsante di accensione e i due connettori USB 3.1 Gen 1 Type-A si trovano sul lato destro del portatile. È presente anche un lettore di schede SD full-size. Per la connettività wireless è possibile utilizzare sia il Bluetooth 4.2 che il Wi-Fi 802.11ac. Gli altoparlanti dell'IdeaPad Flex 5 sono forti e offrono un suono di alta qualità. L'assenza di spazio per la risonanza è ovviamente dannosa per la riproduzione fedele dei suoni bassi. Nel frattempo, i medi e gli alti sono ricreati fedelmente. I diffusori non sono progettati per l'audio ad alta gamma dinamica, come la musica o i film.

Il touchscreen del Lenovo Flex 5 è il principale punto debole del dispositivo. Anche se la maggior parte delle persone probabilmente non se ne accorgerà, il display del Flex 5 non è in grado di rappresentare accuratamente i colori. La mancanza di possibilità di aggiornamento del portatile rende la situazione molto più grave. Per quanto riguarda l'accuratezza dei colori, lo schermo FHD del Flex 5 non è eccezionale, poiché riesce a riprodurre solo il 62% dello spettro sRGB e il 46% dello spettro AdobeRGB. Inoltre, lo schermo non è molto luminoso, con una luminosità di 271 nit, quindi sarà difficile utilizzarlo in aree ben illuminate.

La GPU AMD Radeon RX Vega di questo portatile avrebbe consentito un lavoro leggero di editing di immagini, montaggio video e rendering di immagini 3D, ma il display non è all'altezza della produzione di contenuti. Poiché sia la scheda grafica che la CPU migliorano la durata della batteria, è possibile prevedere di utilizzare questo portatile convertibile per la creazione di contenuti multimediali per tutto il giorno senza preoccuparsi di scaricare la batteria. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.