Lenovo IdeaPad Flex 3 al 40% in MENO: da prendere SUBITO

Portatile o tablet? A volte la scelta non è così facile come sembrerebbe, ma oggi è semplicissima perché puoi avere entrambi con un solo dispositivo. Come? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Flex 3 a soli 299 euro, invece che 499 euro.

Ebbene sì, hai capito proprio bene, questo è un notebook che però ha il display touch e si piega così che lo puoi usare anche come un tablet. In più oggi puoi avvalerti di questo mega sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare 200 euro sul totale. Da non perdere.

Lenovo IdeaPad Flex 3: 2 in 1 a prezzo hot

Sicuramente una delle cose più interessanti di questo dispositivo è la possibilità di usarlo come desideri in base alle tue esigenze. Se vuoi scrivere ad esempio lo sistemi come un portatile e usi la tastiera. Se invece vuoi solo navigare su internet o guardare un film lo pieghi e lo usi come se fosse un tablet.

Ha un bellissimo display FHD da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080p e un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Possiede il processore Intel Celeron N4500 con a supporto 4 GB di RAM e un SSD da 64 GB. Inoltre monta il sistema operativo ChromeOS, molto intuitivo e fluido, perfetto per chi è abituato a uno smartphone Android.

Insomma una grande offerta per avere un grande notebook a un prezzo decisamente vantaggioso. Per cui vai su Amazon, prima che sia tardi, e acquista il tuo Lenovo IdeaPad Flex 3 a soli 299 euro, invece che 499 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

