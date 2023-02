Lenovo IdeaPad 5 da 15.6 pollici in offerta con il 30% di sconto su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 5 ha uno stile minimalista che non attira l'attenzione in un ambiente aziendale. Lo chassis è in alluminio anodizzato e le cornici dello schermo sono spesse pochi millimetri su tre lati. Per quanto comoda, l'inclusione di un Numpad sul lato destro della tastiera full-size potrebbe indurre alcuni utenti a preferire la precedente collocazione del touchpad a sinistra. È disponibile nelle colorazioni Abyss Blue, Graphite Gray e Platinum Gray. Acquistalo su Amazon a soli 349,00€ invece di 499,00€.

In generale, il Lenovo IdeaPad 5 è ben fatto. Il telaio è interamente in alluminio e sembra ben costruito, senza interruzioni o altri difetti. È comodo portare il Lenovo IdeaPad 5 ovunque si vada grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto. Inoltre, l'alimentatore è abbastanza piccolo da poter essere inserito nella maggior parte delle borse.

Per quanto riguarda l'affidabilità, il Lenovo IdeaPad 5 è OK. È possibile accedere alle parti interne rimuovendo due viti Torx T5 e il pannello inferiore. È possibile installare un'unità SATA da 2,5 pollici, ma non è incluso alcun cavo di montaggio. Un'altra limitazione è che la porta di espansione da 2,5 pollici è disponibile solo nelle versioni con batteria da 45Wh o 57Wh. È possibile ottenere un modello con una batteria più grande da 70Wh se non si desidera una maggiore capacità di archiviazione.

Lo schermo da 15,6 pollici è sufficientemente grande per il multitasking occasionale e offre immagini piuttosto nitide. Il rapporto di aspetto 16:9 è perfetto per guardare i film, in quanto si adattano tutti allo schermo, ma altri potrebbero trovarlo troppo angusto per lavorare, in quanto dovranno scorrere più spesso per vedere tutto. La frequenza di aggiornamento del Lenovo IdeaPad 5 2021 è semplice, come quella di altri portatili da lavoro ultraportatili. Non è il massimo per la visione di sport o videogiochi, che prevedono molti tagli e riprese rapide. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

