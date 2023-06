Lenovo IdeaPad 3 su Amazon TI COSTA 350 euro IN MENO

Devi sostituire il tuo portatile ormai obsoleto? Abbiamo fatto noi una ricerca per te e abbiamo trovato un prodotto davvero spettacolare per prestazione e oggi, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 33% anche ad un prezzo conveniente. Si tratta del notebook Lenovo IdeaPad 3 che diventa tuo con un risparmio netto di ben 350 euro, non è fantastico? Ma non finisce qui perché puoi anche usufruire del comodissimo pagamento in piccole rate mensili.

Notebook Lenovo IdeaPad 3, di meglio non potresti desiderare

Questo notebook targato Lenovo sta letteralmente andando a ruba e i motivi sono 2: il prezzo scontatissimo e le ottime prestazioni garantite. Conosciamo queste ultime nel dettaglio.

Il portatile IdeaPad 3i Generazione 6 ti offre le prestazioni del processore Intel Core i7-1165G7 unite a funzionalità smart. Nel complesso queste riducono l'affaticamento della vista e le distrazioni legate all'ambiente domestico. Il processore Intel è così potente da eseguire le app e i titoli AAA più impegnativi e smarter oltre ogni limite.

Vedi più dettagli con meno ingombro, grazie ai bordi stretti a 4 lati sul display Full HD da 15,6 pollici . Questo conferisce allo schermo uno dei rapporti area attiva più alti della sua classe

Incluse la modalità Eye Care , che protegge la vista dall'affaticamento durante lunghe sessioni davanti allo schermo, e la tecnologia di cancellazione del rumore che elimina il rumore di fondo e le voci circostanti durante le conference call.

Mantieni il tuo sistema ancora più fresco e silenzioso. Come? Grazie a miglioramenti meccanici al flusso d'aria e una gestione termica intelligente, che spinge l'aria senza attraversare le prese d'aria. Puoi anche ulteriormente ottimizzare con Q-control, che ti consente di selezionare la velocità della ventola per ottenere la massima prestazione o una maggiore durata della batteria.

Disponi poi di una RAM di 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 che ti aiuterà a raggiungere livelli di gioco e/o di lavoro superiori alla media grazie alla potenza dei suoi processori.

Ora grazie allo sconto del 33% il notebook Lenovo IdeaPad 3 è tuo ad un piccolo prezzo. Acquistalo adesso su Amazon.

