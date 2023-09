Lenovo IdeaPad 3: PREZZO TOP oggi su Amazon!

Il notebook di Lenovo, l'IdeaPad 3 è attualmente in sconto del 12% su Amazon; uno sconto piuttosto interessante considerando che, grazie ad esso, è possibile acquistare questo PC a meno di 400 euro, per un prezzo finale di 379,00€. Lenovo, inoltre, è una garanzia ed offre qualità ed esperienza ad un mercato su cui bazzica da tantissimi anni e di cui è uno dei punto di riferimento.

L'IdeaPad 3 di Lenovo: qualità e potenza al 12% di sconto su Amazon

Il notebook targato Lenovo, oltre a presentarsi con un design minimal e per questo molto elegante e adatto a qualsiasi situazione: casa, ufficio, viaggi, presenta delle specifiche tecniche di tutto rispetto. Un display 15.6" Full HD TN con risoluzione 1920x1080, un processore Intel Core i3-1115G4 grazie al quale potrete ottenere delle prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero, uno storage da 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe espandibili fino ad 1 TB; per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

Vi è, inoltre, una RAM di 8GB espandibili fino a 12GB e una scheda video integrata Intel UHD Graphics con cui poter effettuare delle sessioni di gaming molto leggere e senza troppe pretese. Il fulcro, di questo dispositivo, è rappresentato sicuramente dalla sua comodità e facilità d'utilizzo soprattutto nel campo della produzione di documenti, navigazione online e working session, il tutto accompagnato, come già detto, da una certa comodità e leggerezza.

Questo notebook targato Lenovo, l'Ideapad 3 è attualmente in sconto del 12% su Amazon per un totale di 379,00€ in confronto ai 429,00 iniziali. Non perdete l'occasione di portarvi a casa un PC di assoluta qualità, garantita da un marchio di punta del settore. Comodità e velocità saranno all'ordine del giorno con questo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.