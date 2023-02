Il Lenovo IdeaPad 3 si prefigura come il Chromebook più completo nella fascia di prezzo tra 300 e 400 euro. Merito anche dell'ottima offerta disponibile su Amazon, che fa crollare il prezzo del PC a 324,99 euro, rispetto a un prezzo consigliato di 449,00 euro. C'è poi un'altra bella notizia: l'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se hai l'abbonamento Prime beneficerai della spedizione gratuita.

Lenovo IdeaPad 3: risparmi 125 euro su uno dei migliori Chromebook in circolazione

Perché diciamo che l'IdeaPad 3 di Lenovo sia uno dei migliori Chromebook in circolazione? I motivi sono diversi. In primis lo schermo: pochi altri Chromebook possono vantare un display da 15,6" Full HD con risoluzione 1920x1080, più pannello IPS e 250 nits di luminosità. La sintesi di quanto appena detto si traduce semplicemente in un display che offre sempre immagini dettagliate e nitide, qualunque sia l'angolo di visione.

Anche dal punto di vista dei componenti hardware il Chromebook di Lenovo offre qualcosa in più rispetto ai suoi avversari. Per esempio storage è da 128GB eMMC, a cui si aggiungono 8GB di RAM, quando invece nella maggior parte dei casi i Chromebook montano una configurazione base 4+64GB. Questo significa ancora più spazio per archiviare i tuoi documenti e ancora più velocità per esaltare il rivoluzionario sistema operativo Chrome OS.

Cerchi qualcosa di più per il tuo nuovo Chromebook? Desideri acquistare un computer portatile con la certezza che possa durare per svariati anni? Allora cogli al volo l'offerta di Amazon aggiungendo al carrello il Lenovo IdeaPad 3 per risparmiare 125 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su Lenovo IdeaPad 3 ora in forte sconto su Amazon (-28%) inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.