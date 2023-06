Lenovo IdeaPad 3 al MINIMO STORICO su Amazon (-40%)

Oggi non potevo assolutamente non segnalarti questa fantastica occasione che ti permette di acquistare un notebook eccellente a un prezzo molto vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 a soli 379 euro, invece che 629 euro.

Ti posso assicurare che non ci sono errori di scrittura, il prezzo è esattamente quello che vedi. Grazie a questo sconto del 40% oggi puoi risparmiare ben 250 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Lenovo IdeaPad 3: notebook meraviglioso e potente a poco

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa un portatile dalle prestazioni eccellenti a un prezzo basso. Lenovo IdeaPad 3 ha un bellissimo display FHD da 15,6 pollici con una luminosità spettacolare e un angolo di visione molto ampio. Inoltre è leggero e ha una tastiera full size con un touch pad bello grande.

Ovviamente ciò che lo rende un ottimo dispositivo è il suo potente processore Intel Core i3, supportato da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il che si traduce in prestazioni eccellenti. Possiede un lettore di impronta digitale, slot per scheda SD, HDMI e ingresso per cuffie e microfono. Inoltre ha una batteria che dura a lungo.

Questa è un'occasione da non farsi scappare per nessun motivo. Ovviamente non potrà durare a lungo, per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 a soli 379 euro, invece che 629 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.