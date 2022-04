Lenovo IdeaPad 3: miglior Notebook economico con processore AMD in promo su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 299,00€ per un laptop potente, versatile e dalle dimensioni ristrette. Il modello possiede uno spazio di archiviazione di 1 TB grazie all'HDD e 4 GB di RAM DDR4 da 2400 espandibili fino a 8 GB, perfetto quindi per qualsiasi task, sia a lavoro che a casa.



Ci sono tre porte USB-A, una porta di uscita HDMI per un monitor esterno, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede SD e una camera da 0.3MP con filtro di sicurezza per la webcam. Ottimo anche il display da 15 pollici HD, che possiede una risoluzione da 1366x768 e un pannello TN anti-glare che genera 220nits.

Presente anche la scheda grafica integrata Vega 3 a 192 shader che raggiunge una velocità di clock fino a 1200 MHz. Puoi tranquillamente usare questo portatile sia per programmi che richiedono l'utlizzo di una GPU, sia per delle sessioni di gaming "leggere".

Inoltre, grazie al nuovo processore AMD 3020e che integra due core Zen (senza SMT, quindi 2 thread) con clock da 1.2 a 2.6 GHz, il TDP è a 6 Watt e quindi il chip può essere raffreddato passivamente. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto già applicato.

