Lenovo IdeaPad 3: IRRIPETIBILE OFFERTA su Amazon per il Notebook

Avere un PC portatile sempre con sé è ormai indispensabile: lo sanno bene coloro che si spostano spesso per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, e ovviamente anche per prendersi un po' di tempo libero e giocare. Qualunque sia l'utilizzo, la costante è che per avere prestazioni decenti, avrete bisogno dalla vostra un apparecchio che sia veloce e che garantisca il meglio per tutte le attività che abbiamo in programma. Lenovo è sinonimo di qualità nel campo dei laptop, qualità che troverete anche nel notebook Lenovo IdeaPad 3 di cui vi parliamo ora.

Se state cercando un notebook a un prezzo competitivo, potrebbe essere la vostra occasione, perché da oggi su Amazon potrete acquistare il Lenovo IdeaPad 3 da 15.6'' a soli 529,00€, con uno sconto del 32% sul totale e un risparmio per voi di ben 250,00€!

Notebook Lenovo IdeaPad 3: potenza conveniente

Si tratta di un gioiellino con uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione 1080p (1920x1080) che dispone di una luminosità massima di 300nits, anti-glare. Il modello della CPU montato è AMD Ryzen 7 5700U, mentre la scheda grafica è integrata AMD Radeon Graphics.

Il sistema operativo a disposizione su questo notebook Lenovo IdeaPad 3 di default è Windows 10 Home. Leggerissimo e super sottile, questo PC portatile ha un peso di 1.65 kg e uno spessore di 19.9 mm, e integra anche tra le sue funzioni il lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale per Windows Hello.

