Lenovo IdeaPad 3: il notebook comodo e potente in OFFERTA LAMPO

Lenovo è una delle aziende più importanti dal punto di vista della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il suo IdeaPad 3 è scontato del 17% e venduto a 249,99€.

Maxi offerta lampo: sconto attivo sul Lenovo IdeaPad 3

Il notebook presenta un display da 15.6" Full HD con una risoluzione di 1920x1080 e un pannello IPS, garantendo immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione con una luminosità di 220nits. Questa caratteristica rende l'esperienza visiva completa e coinvolgente, ideale per il lavoro e l'intrattenimento.

Il cuore di questo dispositivo è il processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3). Questa CPU offre prestazioni eccellenti su un notebook sottile e leggero, garantendo una fluidità d'uso durante le attività quotidiane e le lunghe sessioni di lavoro.

Lo spazio di archiviazione è affidato a un storage da 64GB eMMC 5.1, che assicura la velocità e la sicurezza necessarie per archiviare documenti di lavoro in modo efficiente. La RAM da 4GB Soldered LPDDR4x-2933 contribuisce a garantire una fluidità ottimale nell'utilizzo del dispositivo, anche durante sessioni prolungate.

Un vantaggio aggiuntivo di questo Chromebook è la possibilità di ottenere un anno di Google One. Acquistando il dispositivo e registrandosi su Google One, si ottengono 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i file e le foto, senza costi per un anno, offrendo una soluzione pratica per l'archiviazione dei dati.

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook di prim'ordine e oggi, su Amazon, è soggetto ad un interessante e allettante sconto lampo: si tratta di un'offerta permetterà di risparmiare il 17% per un costo finale e totale di 249,99€.

