Lenovo IdeaPad 3: CPU Ryzen 7, SSD 512GB, fingerprint e riconoscimento facciale

Se vuoi un computer portatile senza dover spendere un capitale credo che sarai felice di questa offerta che ti sto segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 a soli499 euro, invece che 799 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e lo porta al più basso finora registrato su Amazon. È chiaro quindi che devi veramente essere un fulmine o rischi di arrivare troppo tardi. Peraltro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 99,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo IdeaPad 3 al minimo storico ora su Amazon

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso difficilmente riusci a trovare un computer portatile con queste specifiche. Lenovo IdeaPad 3 monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 5700U dalle straordinarie prestazioni, supportato da 8 GB di RAM. E c'è poi un SSD da 512 GB che velocizza l'accensione, oltre a permetterti di archiviare di tutto senza problemi.

Ha un design compatto e sottile con un display comunque bello grande da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e luminosità massima di 300 nits. La cornice sottile offre una maggiore visione. La tastiera è compatta ma ha il tastierino numerico e puoi accedere al tuo profilo tramite fingerprint e riconoscimento facciale per una maggiore sicurezza. I tasti sono ben distanziati e la retroilluminazione ti permette di digitare anche al buio.

Insomma un vero portento e a questa cifra diventa un best buy assoluto. Quindi non perdere una delle migliori occasioni di oggi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 a soli499 euro, invece che 799 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

