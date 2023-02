Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i3 e SSD 512GB in offerta a 449 euro

Il Lenovo IdeaPad 3 nella veste da 15,6" punta tutto su un design leggero e sottile, per un intrattenimento sorprendente. Ottima anche l'autonomia, con oltre 9 ore di utilizzo normale. A questo poi il notebook di Lenovo aggiunge altre due chicche niente male: il lettore di impronte digitali e un comodo otturatore fisico per oscurare la webcam e mettere in fuorigioco eventuali malintenzionati. Te ne parliamo oggi perché in queste ore su Amazon lo puoi acquistare a 449 euro, grazie allo sconto immediato di 50 euro applicato da Amazon.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon: se sei abbonato a Prime non solo quindi hai la spedizione gratuita, ma benefici anche della consegna ultrarapida.

Sconto di 50 euro immediato sul notebook Lenovo IdeaPad 3

Il modello in offerta è il Lenovo IdeaPad 3 con display da 15,6" FullHD IPS, processore Intel Core i3 di decima generazione, SSD da 512GB e 8GB di RAM. A bordo troviamo il sistema operativo Windows 11, che dopo un inizio così e così sta convincendo sempre più persone e addetti ai lavori, anche chi nei primi tempi rimpiangeva il menu Start spostato a sinistra di Windows 10.

Ma le belle notizie non sono finite qui. Oltre allo sconto di 50 euro, Amazon riesce ancora una volta a sorprendere i suoi utenti regalando 3 mesi gratuiti di Game Pass Ultimate. Con questo abbonamento avrai accesso a oltre 100 giochi di grande qualità per una durata complessiva di circa 90 giorni (giorno più, giorno meno). Al termine del periodo promozionale, sarai libero di decidere se continuare con l'abbonamento oppure disdirlo senza alcun addebito.

Metti nel carrello ora il notebook da 15,6" Lenovo IdeaPad 3 e risparmia subito 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, pari a 499 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.