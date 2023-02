Lenovo IdeaPad 3: Amazon abbassa il prezzo a 239 euro (-32%)

Il Lenovo IdeaPad serie 3 è un notebook affidabile e leggero, progettato per la produttività e la mobilità. In queste ore è in offerta su Amazon a 239 euro, grazie al 32% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 349 euro. Puoi quindi risparmiare oltre 100 euro, ma fai in fretta, perché la promo è destinata a terminare tra poco.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò ti consente di beneficiare della spedizione gratuita grazie all'abbonamento Prime. E se completi l'ordine ora, oltre a risparmiare 110 euro ti assicuri la consegna del computer a casa tua già nella giornata di domani.

Con Amazon risparmi 110 euro sull'acquisto del Lenovo IdeaPad 3

Il modello in offerta è l'IdeaPad serie 3 con processore Intel Celeron N4020, disco SSD da 128GB e 4GB di RAM. A bordo troviamo Windows 11, l'ultima versione del sistema operativo di casa Microsoft. Tra i principali punti di forza del portatile di Lenovo il display 15,6" Full HD con pannello IPS e risoluzione 1920x1080, per immagini nitide e ricche di dettagli in qualsiasi situazione.

Un'altra caratteristica che rende il notebook dell'azienda asiatica un ottimo acquisto è l'autonomia: progettato per essere trasportato ovunque e lavorare in mobilità, IdeaPad 3 assicura un'autonomia in grado di coprire l'intera giornata lavorativa e oltre. Da segnalare infine la colorazione Abyss Blue, che di certo non passa inosservata agli occhi delle persone, anzi.

Approfitta dell'ultima offerta di Amazon sul Lenovo IdeaPad 3 per risparmiare 110 euro sul prezzo consigliato, grazie allo sconto del 32% disponibile ancora per poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.