Lenovo Ideapad 1: il notebook per tutti i giorni IN SCONTO su AMAZON

Lenovo è un'azienda di riferimento nel settore dell'informatica. I dispositivi realizzati da Lenovo sono noti per affidabilità, solidità e facile accessibilità nell'utilizzo quotidiano e di tutti i giorni. In particolar modo la linea Ideapad è una delle più interessanti in questo senso e Amazon mette in sconto l'Ideapad 1 di Lenovo, il notebook adatto alla vita di tutti i giorni e a svolgere le mansioni quotidiane: 8% di sconto per un prezzo finale di soli 229,00€. Un'offerta interessante per andare a risparmiare qualcosa su un notebook di qualità e affidabilità assicurata dall'esperienza dell'azienda produttrice.

L'Ideapad 1 di Lenovo è in sconto su Amazon: ecco le caratteristiche e le specifiche

Il notebook di Lenovo, l'Ideapad 1 presenta delle caratteristiche ben precise e molto interessanti. Display da 15.6 pollici in Full HD con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS, 220nits; con questo schermo potrete godere di un'ottima qualità di immagine. Disponibile uno Storage da 128 GB SSD; per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti importanti in velocità e soprattutto in sicurezza. Dotato di Processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB); con questo processore avrete delle buone prestazioni durante sessioni di lavoro o studio intense.

Presente una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 per ottenere qualità in ogni circostanza. Monta, inoltre, una RAM 4GB Soldered DDR4-2400 così non dovrete preoccuparvi di nulla mentre lavorate o svolgete le vostre attività quotidiane. Siamo di fronte, dunque, ad un notebook adatto alla vita quotidiana e che porta a termine tutte le vostre attività senza alcun problema così come, vi permetterà di navigare con la massima comodità e accessibilità.

Ricordiamo, dunque, lo sconto di Amazon dell'8% sul Lenovo Ideapad 1 che viene proposto al prezzo di 229,00€. Un'ottima occasione!

