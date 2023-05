Lenovo è tra i brand di riferimento per quanto riguarda i notebook, non lo si scopre di certo oggi. Così come non è una notizia di oggi che su Amazon spesso e volentieri si concludono affari. Questo per dirti che in queste ore hai la possibilità di approfittare di una promo che coinvolge entrambe le aziende.

Il Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 con processore Intel Celeron N4120 e display FHD da 14 pollici di solito costa 349€, ma oggi lo paghi ben 100€ in meno. Solo 249€ per un notebook entry-level? Impossibile dire di no.

Notebook Lenovo con display FHD da 14 pollici a soli 249€ su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Notebook è un computer portatile entry-level che si distingue per il suo prezzo accessibile e la sua portabilità. Due elementi che si sposano alla perfezione.

Il laptop ha uno schermo IPS da 14 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, una scheda grafica Intel UHD Graphics integrata, un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una velocità di clock base di 1,1 GHz, 4GB di RAM DDR4 e un'unità di storage eMMC da 128GB. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11: veloce, affidabile, fluido e in costante aggiornamento.

L'IdeaPad 1 14IGL7 è progettato per attività di base come navigazione web, elaborazione di testi, e-mail, visualizzazione di contenuti multimediali, ecc. Grazie alla sua portabilità, può essere utilizzato anche in movimento, ad esempio per lezioni o presentazioni. E non temere per il look: è assolutamente sobrio, quindi lo puoi portare con te anche in ambienti più formali.

Va detto che in termini di potenza, questo notebook ha dei limiti. Accettabili, ma pur sempre limiti. Pertanto, se stai cercando un computer portatile per attività più impegnative come il gaming o il video editing, potrebbe non essere la scelta migliore. Se invece punti ad attività di base e vuoi risparmiare qualcosina, l'IdeaPad 1 14IGL7 di Lenovo potrebbe fare al caso tuo.

