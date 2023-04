Lenovo IdeaCentre Gaming 5: OFFERTA IMPERDBILE su Amazon per il PC fisso da gaming!

Avere un PC che performi alla grande nell'epoca moderna, soprattutto se siete dei videogiocatori, è praticamente indispensabile. Questo perché le prestazioni dei PC da Gaming aiutano moltissimo anche quelle del giocatore stesso, dove in campo professionistico anche un millesimo di secondo può fare una differenza enorme. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è altino, motivo per cui la vostra scelta deve essere oculata. Lenovo è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, e soprattutto è in grado di proporre buoni computer a prezzi competitivi, come l'IdeaCentre Gaming 5 ora in offerta su Amazon.

Ebbene infatti, da oggi su Amazon potrete trovare in offerta il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 a soli 799,00€, con un mostruoso sconto del 43% e un risparmio totale di addirittura 600,00€! Un'offerta incredibile, che definire vantaggiosa è riduttivo.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5: un'offerta ASSURDA

Si tratta di una macchina che monta un AMD Ryzen 5, e una scheda grafica RTX 3060, con 8GB di scheda RAM e una memoria SSD di base di 512GB. Se avete buona dimestichezza con le specifiche dei PC, saprete che abbiamo davanti un PC decisamente buono per il gaming, a un prezzo a dir poco stracciato.

Il processore montato su questo Lenovo IdeaCentre Gaming 5, grazie ai suoi 6 core, assicura prestazioni performanti senza interruzioni, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 garantisce prestazioni grafiche all'avanguardia, come praticamente tutti i prodotti del marchio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.