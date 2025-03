Lenovo Idea Tab Pro: un tablet dalle prestazioni incredibili che non costa un capitale

La Festa delle Offerte di Primavera sta per finire e quindi approfitta delle ultime occasioni. Oggi ti segnaliamo questo fantastico tablet dalle prestazioni eccellenti a un prezzo ragionevole. Se Vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo Idea Tab Pro da 256 GB a soli 419 euro, invece che 449 euro.

Ebbene sì, ora c'è uno sconto del 7% che ti fa risparmiare 30 euro e porta il prezzo la più basso finora registrato su Amazon. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 83,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Idea Tab Pro è super e costa il giusto

Il rapporto qualità prezzo di Lenovo Idea Tab Pro è ciò che lo rende uno dei migliori tablet in commercio. Grazie al suo potente processore MediaTek Dimensity 8300, supportato da 8 GB di RAM, riesce a regalare prestazioni straordinarie. E poi ha una memoria interna di ben 256 GB che non si esaurisce mai.

Ottimo anche il display gigantesco da 12,7 pollici per immagini perfette e dai colori vividi on bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista e un tocco sensibile. Inclusa trovi la Lenovo Tab Pen che ti consente di prendere appunti come su un foglio di carata e di disegnare. È poi dotato di altoparlanti JBL per un suono potente e coinvolgente e di una super batteria che dura per tutto il giorno.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Come dicevamo siamo all'ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera per cui non tardare. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Lenovo Idea Tab Pro da 256 GB a soli 419 euro, invece che 449 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.