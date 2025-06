Lenovo Chromebook Plus 14: il Chromebook ARM più potente di sempre

Lenovo ha recentemente annunciato il nuovo Chromebook Plus 14, un dispositivo che si propone di ridefinire gli standard dei laptop con Chrome OS. Al prezzo di 649 dollari, questo Chromebook promette di essere il più potente mai realizzato con architettura ARM, grazie al suo processore MediaTek Kompanio Ultra 910. Questo chip integra una NPU (Neural Processing Unit) progettata per gestire carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, garantendo prestazioni AI fino a 50 TOPS.

La configurazione hardware

La configurazione hardware include 16 GB di RAM configurabili e uno schermo OLED da 14 pollici, disponibile anche in versione touch. Questa combinazione rende il dispositivo ideale sia per professionisti che per studenti. Un altro punto di forza è la straordinaria efficienza energetica del processore MediaTek, che consente di raggiungere un’autonomia record di 17 ore, stabilendo un nuovo benchmark nella categoria dei Chromebook.

Abbonamento annuale a Google AI Pro incluso

Come valore aggiunto, Lenovo offre un abbonamento annuale al piano Google AI Pro, del valore di 240 dollari, incluso nell’acquisto del laptop. Questo piano permette agli utenti di sfruttare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, ampliando ulteriormente le capacità del dispositivo.

Tra le funzionalità AI esclusive del Lenovo Chromebook Plus 14 spiccano lo "Smart grouping", che organizza automaticamente schede e documenti in gruppi logici, e un’app Galleria potenziata con strumenti avanzati come la rimozione dello sfondo. Queste innovazioni puntano a migliorare l’esperienza utente, rendendo il dispositivo un alleato indispensabile per la produttività.

Aggiornamenti per i Chromebook Plus

Google, dal canto suo, ha implementato aggiornamenti significativi per l’intera linea Chromebook Plus. Tra questi, una funzione di ricerca e cattura testo simile a Google Lens, il tasto Quick Insert capace di generare immagini tramite AI e la funzione "semplifica" per rendere più comprensibili testi complessi. Inoltre, l’app NotebookLM preinstallata facilita la gestione di appunti e ricerche.

La strategia di Lenovo

Con questo lancio, Lenovo punta chiaramente a posizionarsi come alternativa premium ai laptop Windows, offrendo un equilibrio tra prestazioni elevate, funzionalità AI avanzate e autonomia prolungata. Il Chromebook ARM rappresenta una scelta strategica per conquistare un pubblico sempre più orientato verso soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.