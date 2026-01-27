L'energia verde che conviene: prezzo fisso e zero sorprese, ecco l'offerta del momento

In un periodo di grandi oscillazioni del mercato mettersi al riparo con una tariffa a prezzo bloccato per luce e gas è un'ottima idea per evitare brutte sorprese in bolletta. Octopus Energy propone un'offerta niente male che ti permette di bloccare tutto per un anno, con tariffe chiare sin dall'inizio in modo che tu possa calcolare esattamente quanto andrai a spendere senza temere rincari improvvisi.

Come vedi dall'immagine qui sopra, si tratta di un prospetto chiaro e soprattutto conveniente sin dall'inizio. Il prezzo della materia prima luce è fissato a 0,1133 euro/kWh, a cui si aggiungono 6 euro al mese di costi di commercializzazione. Il gas segue la medesima filosofia con materia prima a 0,36 euro/Smc e euro € al mese di commercializzazione.

Non ci sono vincoli, penali o obblighi di permanenza: potrai attivare, restare o cambiare quando vuoi, mantenendo il pieno controllo della tua fornitura. La componente luce è 100% rinnovabile, un dettaglio non da poco se fai attenzione all'impatto ambientale, e l'attivazione è un gioco da ragazzi: ti basterà avere una vecchia bolletta, inserire i dati e attendere che Octopus Energy si occupi di tutto senza interruzioni di fornitura.

Con Octopus Fissa 12M avrai tutto quello che serve per dormire sonni tranquilli sulle bollette con tariffe chiare e bloccate per un anno per luce e gas.

