LEGO Star Wars - La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch allo stesso prezzo del Black Friday (29,97€)

Il videogioco LEGO Star Wars - La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch è in offerta su Amazon allo stesso prezzo del Black Friday. Si tratta dunque di un'ottima occasione per risparmiare, soprattutto da parte di tutte quelle persone che negli ultimi giorni non sono riuscite a trovare il videogioco su amazon.it.

Occorrono soli 29,97€ per portare a casa LEGO Star Wars - La saga degli Skywalker, uno dei titoli più amati dai fan di LEGO e della Saga degli Skywalker. L'edizione in promo è quella Standard, con l'articolo venduto e spedito da Amazon (spese di spedizione gratis per gli utenti Prime).

LEGO Star Wars - La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch in offerta a 29,97€

Con La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch è possibile giocare attraverso i nove film della saga di Star Wars, in un universo LEGO che rende questo videogioco diverso da tutti gli altri. Per la prima volta è possibile esplorare la galassia di Star Wars in maniera autonoma, recandosi in volo nei luoghi più iconici della saga.

Inclusi nel videogioco centinaia di personaggi e veicoli, che consentono ai giocatori di immergersi nell'universo di Star Wars con un approccio completamente nuovo. Tutto questo senza mai perdere il proverbiale humor del marchio LEGO, amatissimo sia dai più piccoli che dagli adulti.

Puoi acquistare LEGO Star Wars - La Saga degli Skywalker per Nintendo Switch in offerta a 29,97€ invece di 41,47€, grazie al 27% di sconto. Il prezzo è lo stesso promosso durante la settimana del Black Friday Amazon.

