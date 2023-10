LEGO Spider-Man Miles Morales: SET DA URLO e PREZZO CLAMOROSO

I giovani fan dei supereroi Marvel e dell'universo di Spider-Man possono entrare in azione con l'action figure LEGO Marvel Miles Morales. Questo emozionante giocattolo da costruire è una rappresentazione dettagliata del famoso personaggio e offre un'esperienza di gioco avvincente. L'iconico Miles Morales è completamente snodabile, il che significa che è possibile muovere le braccia, le gambe e la testa per dare vita al supereroe. Con elementi ragnatela inclusi, i bambini possono ricreare le avventure di Spider-Man o inventare le proprie storie epiche. L'action figure è alta 23 cm e leggera, rendendola facilmente trasportabile ovunque, per l'azione in movimento.

Inoltre, è progettata per muoversi proprio come il personaggio dei film, offrendo una grande fedeltà al personaggio. Questo modellino da costruire è anche un'ottima idea regalo per compleanni o occasioni speciali. Adatto ai bambini dagli 8 anni in su, questo giocattolo è perfetto per i fan dell'universo Marvel e dei supereroi. Aggiungi questa action figure di Miles Morales alla tua collezione di supereroi LEGO Marvel, insieme ad altri personaggi come Spider-Man e Venom, per un divertimento ancora più ricco di azione. Sia che sia esposto come pezzo di arredamento nella camera da letto o impiegato per avventure straordinarie, questo giocattolo offre una straordinaria esperienza di gioco.

L'offerta di Amazon prevede un doppio sconto, prima del 20% e poi un 15% applicabile tramite coupon sul SET Lego di Marvel's Spider-Man Miles Morales: prezzo finale 17,84€.