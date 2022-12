LEGO: il casco da collezione di Luke Skywalker in sconto del 30% su Amazon

Amazon lo ha rifatto ancora. In questo momento il leggendario set LEGO Star Wars con protagonista il casco di Luke Skywalker è offerto a soli 48,99 euro, grazie allo sconto del 30% sul prezzo di listino di 69,99 euro. Se lo ordini ora hai la certezza non soltanto di prenderlo a un prezzo super scontato, ma anche che ti arrivi a casa prima di Natale.

Ma perché ripetiamo che è un set da collezione? Semplice: perché proprio questo modello è stato il primo set per adulti LEGO della Helmet Collection dedicati alla saga di Star Wars. Insomma, una leggenda nella leggenda. L'articolo è spedito e venduto da Amazon, dunque puoi beneficiare della spedizione gratuita e ultra-rapida se ti abboni (o sei già abbonato) ad Amazon Prime.

Set LEGO Star Wars: il casco da collezione di Luke Skywalker

Preparati a mettere al loro posto ognuno dei 675 pezzi del casco di Luke Skywalker, a cui la Helmet Collection ha dedicato il primo dei set LEGO Star Wars. Inclusa nella confezione di vendita anche un pratico supporto integrato con targhetta.

Una volta terminato, lo potrai posizionare un po' ovunque: nella tua stanza, in salone, in ufficio. Il risultato sarà sempre lo stesso: effetto wow assicurato, anche da parte di chi magari non è un grande appassionato della saga.

L'offerta di Amazon resterà disponibile ancora per poco: metti in carrello ora questo superbo set da collezione LEGO a soli 48,99 euro invece di 69,99 euro, con un risparmio di oltre 20 euro su un modello già leggendario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.