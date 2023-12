LEGO Icons Piantine in offerta a 47€ su Amazon (arriva prima di Natale)

In queste ore il set costruzioni LEGO Icons Piantine è in offerta a 47,49€ su Amazon. Lo scorso mese lo hanno acquistato più di 5.000 persone, a testimonianza del suo grande valore. Ecco il link all’offerta.

Icons Piantine è tra i migliori set LEGO a meno di 50,00€ disponibili oggi sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza vi sono la possibilità di creare piante di ogni specie grazie alle 9 piante LEGO e la presenza di vari modelli per decorare gli ambienti della tua casa.

LEGO Icons Piantine in offerta a soli 47€ su Amazon

Metti da parte la frenesia delle festività di fine anno e ritagliati un momento tutto per te o in compagnia di amici e familiari per vivere una rilassante esperienza di costruzione con il set decorativo appartenente alla Collezione Botanica. Dai vita a un nuovo giardino in LEGO usando le 9 piante presenti all'interno della confezione. Una volta che completi la costruzione, posizionale nei vasi di color terracotta, anch'essi inclusi nella confezione di vendita, così da esporle in casa o in ufficio.

Segnaliamo che questo è un set LEGO per adulti, pensato per dare un tocco originale a un ambiente della propria casa o dell'ufficio. Va da sé che, a differenza delle piante reali, non richiede alcun intervento di manutenzione. Hai un amico o un'amica appassionati di natura? Allora hai trovato il regalo di Natale che fa proprio al caso tuo.

Il set LEGO Icons Piantine è in offerta a 47,49€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli abbonati Prime godono delle spese di spedizione gratuite.

