LEGO: Ferrari Daytona in scala 1:8 CROLLA di oltre 100€ su Amazon

Un'altra offerta di Natale targata Amazon che ha per protagonista un imperdibile set LEGO da collezione. Se accedi ora al marketplace più famoso al mondo puoi trovare in offerta la fantastica supercar Ferrari Daytona in scala 1:8 scontata di oltre 100 euro: mettila in carrello ora e la paghi solo 343,99 euro invece di 449,99 euro.

Ferrari e LEGO insieme, per una supercar da collezione in scala 1:8 a tutto vantaggio di dettagli strabilianti, dallo sterzo con il leggendario marchio del Cavallino rampante al motore V12, passando per il tetto removibile e il cambio sequenziale a 8 velocità con palette. Un'idea regalo perfetta per Natale o come decorazione per la propria stanza. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi puoi beneficiare dei vantaggi dell'abbonamento Amazon Prime: tradotto, spedizione ultra-rapida e a costo zero.

L'ultima meraviglia dei set LEGO Technic: la supercar Ferrari Daytona

Per essere più precisi, il modello riprodotto è l'iconica Ferrari Daytona SP3. Dentro la confezione trovi qualcosa come 3.778 pezzi, un numero enorme quanto la passione dei designer LEGO e Ferrari per la costruzione di un'auto sportiva da sogno riprodotta fedelmente in scala 1:8.

La Ferrari Daytona è il quarto set LEGO Technic appartenente alla serie LEGO Technic Ultimate Car Concept, che comprende alcune delle auto più lussuose del mondo. Con la Ferrari si arriva all'apice, a un capolavoro senza tempo. Ognuno dei 3.778 pezzi è un'opera d'arte, la cui eredità è destinata a restare a lungo tra le tue mani.

Cogli al volo l'offerta Amazon di queste ore e risparmia più di 100 euro sul prezzo di listino del set LEGO Ferrari Daytona SP3.

