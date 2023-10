LEGO e Super Mario il CROSSOVER DEFINITIVO: set in MAXI sconto

Il kit di giochi LEGO Avventure di Mario - Starter Pack è un'esperienza unica che combina il mondo reale con quello virtuale per i bambini e gli amanti dei mattoncini LEGO. Questo set interattivo permette ai giovani costruttori di dare vita alle avventure di Super Mario attraverso le costruzioni LEGO.

Il cuore di questa esperienza è LEGO Mario, che è dotato di un sensore colorato e uno schermo LCD. LEGO Mario reagisce agli spostamenti e ai mattoncini LEGO posizionati lungo il percorso. Quando interagisce con altri personaggi, raccoglie monete digitali e salta sulle piattaforme, mentre il microfono riproduce musica ed effetti sonori del videogioco, rendendo l'esperienza coinvolgente e divertente.

Il set include i personaggi di Goomba e Bowser Junior, che possono essere costruiti con i mattoncini LEGO per ampliare le opzioni di gioco e stimolare la creatività dei bambini. Dal Tubo di partenza all'Asta del traguardo, questo set offre infinite possibilità di gioco.

Inoltre, la confezione include 8 batterie alcaline AAA da 1.5 volt, ideali per alimentare vari dispositivi, tra cui controller di gioco, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali e orologi. Queste batterie sono progettate per durare fino a 10 anni, con una conservazione senza perdita di energia grazie a una guarnizione a tenuta d'aria e di liquido. In questo modo, avrai sempre l'energia necessaria per alimentare i tuoi dispositivi preferiti.

