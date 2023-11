Leggi quando e dove vuoi con il Kindle da 16GB A PREZZO da CYBER MONDAY

Il Kindle Paperwhite si rinnova con un'esperienza di lettura ancora migliore. Dotato di uno schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili, questo dispositivo offre una visione più ampia e una presentazione più elegante. La tonalità della luce è ora regolabile, consentendo di adattare l'illuminazione da bianco ad ambra, garantendo un comfort visivo ottimale in ogni situazione.

Pensato specificamente per la lettura, il Kindle Paperwhite presenta uno schermo antiriflesso da 300 ppi, ricreando l'esperienza di lettura su carta stampata anche alla luce diretta del sole. Con un aumento del 20% nella velocità di sfogliamento delle pagine rispetto alla generazione precedente, il Kindle Paperwhite offre una navigazione più fluida e immediata tra i tuoi libri preferiti.

La batteria ha una durata eccezionale, consentendo fino a 10 settimane di autonomia con una singola ricarica tramite USB-C. Con la capacità di salvare migliaia di libri, il Kindle Paperwhite ti accompagna ovunque, senza il timore di rimanere senza batteria durante le tue avventure di lettura.

La resistenza all'acqua con certificazione IPX8 rende questo Kindle un compagno ideale per la lettura rilassata in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Con una tecnologia che non affatica gli occhi, il Kindle Paperwhite si conferma come una scelta affidabile e avanzata per gli amanti della lettura digitale.

Oggi, su Amazon, per il Cyber Monday 2023, è disponibile il Kindle da 16GB scontato del 18% per un prezzo finale di 139,99€.