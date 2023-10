Leggi in tutta comodità e leggerezza con il Kindle in OFFERTA su Amazon!

Leggere è uno dei piaceri più belli e sani della vita, anche se il peso dei libri e il loro ingombro è da sempre uno scoglio da non sottovalutare per chi vuole portare questo piacere in viaggio, in spiaggia, sui mezzi o ovunque. Per questo esistono i Kindle, ed oggi grazie all'offerta puoi approfittare e aggiudicartene uno per risolvere il problema!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Kindle (versione 2022) a soli 89,99€, con uno sconto del 10% sul totale, che equivale a ben 10€.

Una soluzione leggera

Il Kindle di questa versione è più compatto e leggero, ora con uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, per immagini e testi nitidi. Inoltre lo schermo antiriflesso ti permetterà di leggere comodamente, come sulla carta stampata.

Potrai anche regolare la luce frontale e attivare all'occorrenza la modalità scura, così da poter leggere senza affaticare gli occhi, di giorno e di notte. Non dimentichiamoci del resto! Perché con questa versione del Kindle avrai a disposizione ben 16GB di archiviazione per i tuoi testi preferiti, e la batteria con una durata che può arrivare a 6 settimane con una sola ricarica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.