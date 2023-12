Leggi e prendi appunti sul Kindle Scribe IN OFFERTA: il primo Kindle e taccuino digitale

Kindle Scribe è un dispositivo che, oltre a tutte le funzionalità classiche dell'e-reader targato Amazon, propone delle nuove feature legate alla possibilità di scrivere e utilizzarlo come taccuino. Oggi è in sconto su Amazon del 20% per un costo finale di 249,99€.

Kindle Scribe: leggi e scrivi con il 20% di sconto

Il Kindle Scribe rappresenta l'evoluzione della lettura digitale, offrendo un'esperienza unica che va oltre la semplice fruizione di libri e riviste. Questo è l'unico Kindle che funge anche da taccuino digitale, consentendoti di leggere e scrivere i tuoi pensieri direttamente nei libri o in un taccuino separato.

La penna dedicata ti permette di prendere appunti a mano mentre leggi, garantendo un'esperienza simile a quella sulla carta stampata. La caratteristica innovativa del Kindle Scribe è la possibilità di convertire gli appunti scritti a mano in testo, consentendoti di sfogliare e condividere facilmente le tue annotazioni con i tuoi contatti.

Il dispositivo presenta uno schermo da 10,2 pollici, a 300 ppi, con illuminazione frontale e senza riflessi. Oltre a ciò, il Kindle Scribe offre la possibilità di importare documenti e appunti, permettendoti di rileggere e prendere appunti direttamente su documenti in formato PDF o di creare note su documenti Microsoft Word.

La sua batteria è un punto forte, garantendo mesi di lettura e settimane di scrittura con una sola carica, distinguendolo dai tradizionali tablet. Si tratta, dunque, di un dispositivo assolutamente innovatico e ricco di funzionalità interessanti e curiose, per un'esperienza davvero a 360 gradi.

Kindle Scribe è dunque in offerta e oggi, su Amazon è possibile acquistarlo a 249,99€ grazie allo sconto attivo e applicato del 20%. Approfittane subito!

