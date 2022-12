Leggeri come una piuma, gli eccellenti auricolari T17 sono in super offerta

Nonostante ci troviamo in piena Estate con tantissimi italiani in vacanza, Amazon non si ferma e anzi continua con le sue promozioni che possono offrirti un'altra occasione per fare un buon affare. Come oggi, con questi interessanti auricolari Leelbox venduti al minimo storico, ovverosia a soli 16 euro. Questi buoni auricolari wireless in-ear caratterizzati da un design ricercato e personale, e da una eccellente qualità audio grazie anche al chip Bluetooth 5.1, che offre una qualità audio stereo ad alta fedeltà con bassa detenzione, e può garantire qualità audio buona per la chiamata e la musica.

Auricolari wireless Leelbox T17, super affare

I Leelbox T17 sono degli eccellenti auricolari bluetooth 5.1 senza fili con touch control e microfono, e supporto della funzione di cancellazione del rumore ambientale AI durante le chiamate; inoltre, sono in grado di supportare una durata di riproduzione totale pari a 26 ore. Insomma, numeri alla mano hanno tutto ciò che serve e che di solito ritroviamo in prodotti di marche più conosciute.

Tra le specifiche tecniche spiccano il supporto alla sopra citata tecnologia bluetooth 5.1 e la certificazione IPX4 che ne garantisce l’impermeabilità. Non mancano nemmeno il Dynamic Bass Boost per una riproduzione di bassi profondi con un driver da 10 mm e il supporto a Dolby.

I Leelbox T17 hanno inoltre una buona batteria che consente loro, come scritto prima, di "resistere" fino a 30 ore con una singola carica. Supportano anche la ricarica rapida, con una ricarica di 10 minuti che fornisce fino a 3 ore di riproduzione. Li trovi in promozione a soli 16 euro. Un prezzo decisamente appetibile, considerando la qualità del prodotto e il fatto che questi verrà spedito gratuitamente con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.