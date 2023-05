Sconti doppi su Amazon per il led da esterno con sensore di movimento e pannello solare. Lo pagherai davvero pochissimo grazie allo sconto del 6% più un coupon aggiuntivo del 30%. Acquistalo ora su Amazon.

Dal costo già ridotto di 26,89 euro tu ora grazie al doppio sconto lo pagherai solamente 17,70 euro. Un prezzo così basso non si è mai visto. E poi devi aggiungere il risparmio energetico che deriva dal suo utilizzo in quanto grazie al pannello solare non consumerai energia elettrica.

Led da esterno con sensore di movimento e pannello solare ad un prezzo davvero bassissimo

Con il led da esterno illumini l'esterno di casa in modo totalmente sostenibile e non dovrai minimamente preoccuparti di bollette elettriche più alte. Questo è composto da due parti: pannello solare e corpo illuminante.

È possibile cambiare facilmente le modalità di illuminazione tramite il telecomando. Ci sono 3 modalità di illuminazione che possono essere scelte in base alle proprie esigenze con queste luci solari, ovvero modalità sensore di movimento forte, modalità sensore di movimento intelligente e modalità dal tramonto all'alba.

Questa luce esterno inoltre rileva il movimento a una distanza di 20-26 piedi con un angolo di rilevamento di 120°. Rimane spenta durante il giorno e si ricarica alla luce del sole. Di notte, le luci si accenderanno automaticamente o saranno facilmente attivate da un eventuale movimento. Realizzato in materiale ABS resistente e impermeabile e con schermo di protezione. Anche in caso di pioggia o maltempo questo led funzionerà alla perfezione. Ottima luce per la porta d'ingresso, il cortile posteriore, il portico, il garage o il vialetto di casa.

Non sono necessari cavi o adattatori. Si consiglia ovviamente di installare i pannelli solari in un luogo con sufficiente luce diurna per massimizzare l'illuminazione notturna a lungo termine. Il pannello solare con un tasso di conversione del 21% aiuta ad assorbire più luce solare durante il giorno. La batteria ultra potente da 2200mAh alimenta il led esterno in modo che questo funzioni tutta la notte.

Prendilo adesso an un prezzo davvero ridicolo.

