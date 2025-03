Lecce-Milan: a che ora si gioca e dove vederla

Sabato 8 marzo, allo stadio Via del Mare, si giocherà Lecce-Milan, incontro valido per la 28^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN per gli abbonati al pacchetto DAZN Standard, disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Con il piano Standard si ha accesso all'intera offerta sportiva di DAZN, tra cui tutta la Serie A, la Serie B e la LaLiga spagnola, il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL, la boxe, la Serie A femminile e la UEFA Women's Champions League.

Orario Lecce-Milan

L'incontro della 28^ giornata del campionato di Serie A Lecce-Milan inizierà alle ore 18:00 di sabato 8 marzo. L'arbitro designato per la gara dello stadio Via del Mare è Doveri, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Di Monte, con Massimi quarto uomo. Al Var invece il direttore di gara Chiffi, che avrà come assistente Marini.

Dove vedere Lecce-Milan

L'anticipo pomeridiano Lecce-Milan sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN. Per la visione occorre sottoscrivere il piano Standard, in offerta a 34,99 euro al mese per 12 mesi. La telecronaca del match sarà a cura del giornalista Riccardo Mancini, affiancato in cabina di commento dall'ex calciatore Valon Behrami.

Probabili formazioni Lecce-Milan

In casa Milan si preannuncia l'ennesima rivoluzione da parte del tecnico portoghese Conceicao. L'ex allenatore del Porto dovrebbe lasciare fuori per scelta tecnica la catena di sinistra composta da Theo Hernandez e Leao, sostituiti rispettivamente da Bartesaghi e Sottil. In avanti si prospetta un turno di riposo per Joao Felix, con Pulisic pronto a partire dal primo minuto.

Tra le fila del Lecce invece Giampaolo si affida al tridente composto dalla stella montenegrina Krstovic, Tete Morente e Pierotti, con quest'ultimo pienamente recuperato dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare la sfida di Firenze. Nel frattempo c'è da registrare anche il recupero di Helgason in mezzo al campo, anche lui come i suoi due compagni di squadra di rientro dall'infortunio.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Pulisic, Jimenez, Sottil; Abraham.

